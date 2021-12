Nieuwe sabbelzelftest maakt coronacheck makkelijker

De zusjes Ella (11) en Janna (9), die proefkonijn willen spelen, sabbelen stoer op hun lolly-achtige test. Deze nieuwe zelftestvoor het coronavirus, de V-Chek-speekseltest, bestaat uit een spateltje met hierop een klein sponsje. Dit spateltje nemen de meiden in de mond. Het sponsje wordt vochtig door hun speeksel en een indicator achterop het spateltje krijgt dan een blauwe kleur, na maximaal 90 seconden. Bij Janna duurt het iets langer dan bij Ella. De jongedames klikken, met wat hulp van hun ouders, het spateltje met het sponsje op de bijgeleverde testcassette. Na tien minuten kunnen ze hun uitslag aflezen: allebei negatief!

Er zijn inmiddels tientallen goed werkende zelftests op de Nederlandse markt, met een Europees stempel of omdat onze overheid een tijdelijke ontheffing heeft gegeven voor de verkoop. Deze nieuwe sabbelzelftest van een Chinese fabrikant is vooral geschikt voor mensen die moeite hebben om een stokje in de neus of keel te krijgen. De zelftest is niet speciaal voor kinderen bedoeld, maar volgens de importeur wel erg geschikt voor deze doelgroep.

Volledig scherm De zusjes Janna (9, blauw vestje) en Ella (11, beige trui) proberen de nieuwe sabbeltest, ofwel de lollypoptest, voor thuis uit. © Marlies Wessels

Testen kan ook leuk zijn

Initiatiefnemer Roel Leeuwenburgh noemt de test ‘idiot proof’. Hij runt zelf een arbodienst, Care for Companies, die zich sinds de start van de crisis heeft gericht op coronatesten. Sinds afgelopen maart is de V-Chek-test daar al in gebruik onder medische begeleiding. ,,Dus we weten waar we over praten.”

Daarna wilde Leeuwenburgh de stap nemen als ondernemer, in samenwerking met verzekeringsarts Marwan Alsalhi, om een beter alternatief op de markt te brengen voor die nare keel- of neustest; vooral voor kinderen. ,,Zij toveren zelf een blauwe stip tevoorschijn door te sabbelen. Zo kan testen ook leuk zijn.” Care for Companies is exclusief importeur, leverancier en dealer van de lollypop-zelftesten in zowel Nederland als België en verkoopt de test via de website lollypopzelftest.nl. De V-Chek-test is twee jaar houdbaar.

Deze site heeft een Europees certificaat ingezien van de Chinese fabrikant waarin thuisgebruik van deze test is toegestaan vanaf 26 november. Hiermee mogen doosjes met één, vijf of twintig tests erin ook in Nederland op de markt gebracht worden als zelftest. Eerder was er al toestemming voor gebruik onder medische begeleiding.

De consumentenprijs gaat in eerste instantie 4,99 euro per test bedragen. Er liggen er nu 150.000 in Nederland in de opslag, meldt de ondernemer. Leeuwenburgh: ,,Als we willen, en afhankelijk van de vraag, kunnen we er binnen een paar weken twee miljoen leveren. En dan kan de prijs per stuk ook omlaag.”

Niet beïnvloed door mutaties

De test wordt niet negatief beïnvloed door de bekende virusmutaties, zoals de omikronvariant, omdat de test een ander eiwit detecteert dan het spike-eiwit van het coronavirus dat door de mutatie wordt beïnvloed. De fabrikant geeft aan dat deze test ruim 95 procent sensitiviteit (hoe goed wordt corona aangetoond) en meer dan 98 procent specificiteit (hoe goed wordt de afwezigheid van corona aangetoond) kent.

Volledig scherm Voor de zusjes Janna (9, blauw vestje) en Ella (11, beige trui) is de uitslag van de test gelukkig negatief: op dat moment geen corona! © Marlies Wessels

De Nederlandse importeur stelt in het persbericht dat deze test bij gebruik thuis voor meer dan 85 procent betrouwbaar is. Dit is een betere score dan vergelijkbare zelftesten die via de neus worden afgenomen (rond de 70 procent). Het resultaat van een coronazelftest is sowieso iets minder betrouwbaar dan een test in bijvoorbeeld een GGD-teststraat, omdat het gebruik niet plaatsvindt onder begeleiding van een professional.

Begin maart stopte GGD Rotterdam-Rijnmond nog met het gebruik van een soort sabbelwat, een veel grotere sponslolly waarmee jonge kinderen op corona werden getest. De reden: veel - vooral jongere - kinderen zouden onvoldoende speeksel aanmaken voor een succesvolle coronatest. Ook voelde het onnatuurlijk aan om speeksel richting het watje te sturen, was de kritiek.

Volgens Leeuwenburgh is de zelftest die nu op de markt komt van een ander merk en is het sponsje wat vochtig moet worden, veel kleiner. ,,Daarnaast geven wij op de gebruiksaanwijzing duidelijk aan dat kinderen op het sponsje mogen sabbelen, zodat het doordrenkt wordt met voldoende speeksel.”

