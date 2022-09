Op scholen in dit land laten ze kinderen langer kind zijn, en daar is volgens Marieke veel voor te zeggen

marieke doet pabo Juf Marieke heeft vakantie: ‘Heel gek is dat, een school die stil en compleet opgeruimd is’

De instructietafel staat op z’n kop op het bureau. De computer is ontkoppeld en verstopt in een ingebouwde kast. De stekker is uit het digibord. Alle tafels en stoelen staan aan de linkerkant van de middenstreep in het marmoleum. In de zomervakantie wordt eerst de ene kant van de vloer opgeboend, daarna de andere.

13 juli