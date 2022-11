Op vuurwerk staan, balletjes knallen; dit zijn de nieuwste, gevaarlijke TikToktrends

Wietsnoepjes

In Engeland worden zogenaamde drugssnoepjes verkocht via TikTok. De zoete lekkernijen zitten in verpakkingen van grote merken als Haribo of Oreo, maar bevatten stoffen waar je stoned van kunt worden. Het levert gevaarlijke situaties op: meerdere kinderen moesten naar verluidt al naar het ziekenhuis omdat ze niet bewust waren van de gevolgen van het nuttigen van de snoepjes.



Gevaarlijk speelgoedwapen

Balletjesknallen met een zogenaamde ‘gelblaster’. De speelgoedwapens zijn al voor een paar tientjes te koop en waren een tijdje razend populair op TikTok. De politie waarschuwt voor de rage rond het afschieten met gelballetjes met speelgoedwapens: het kan je een boete opleveren en soms is het wapen niet goed te onderscheiden van een echt vuurwapen.



Middel tegen diarree of een kater?

ORS (oral rehydration solution) helpt tegen uitdroging bij onder acute diarree, maar kreeg een heel ander doel door TikTok. Het middel werd namelijk ingezet tegen een kater. Het poedertje werd een tijd lang ongebruikelijk veel verkocht in studentensteden als Nijmegen of Groningen. Ook al is er geen direct bewijs dat ORS helpt tegen een kater.



Zweetgeur verminderen

Misschien heb je er nog nooit van gehoord maar het middel Chlorofyl, ook wel bladgroen, was een tijdje enorm populair op TikTok. Het groene pigment kun je toevoegen aan je drankje of gewoon als los supplement nemen. Het zou wonderen doen voor je huid en zelfs zweetgeur kunnen verminderen.



Wurgspel

Een gevaarlijke trend op TikTok is de zogenaamde ‘choking game’. Bij dit ‘spel’ wordt de halsslagader dichtgeknepen waardoor je in een soort roes komt. Volgens experts kan dit heel gevaarlijk zijn omdat het zorgt voor zuurstoftekort in de hersenen. Dit kan onmiddellijk leiden tot hersenletsel. Mogelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld geheugenverlies of afname van de controle over je spieren.



TikTok is een app uit China waar je korte filmpjes kunt plaatsen, liken en delen. Zo'n 3,5 miljoen Nederlanders -onder wie veel jongeren- gebruiken de app, voornamelijk op hun mobiele telefoon. Wereldwijd kent de app meer dan een miljard gebruikers. TikTok is niet onomstreden. Vanaf 2 december gaat er een nieuwe privacywetgeving in voor gebruikers. Daardoor krijgt het moederbedrijf van TikTok - de Chinese technologiefirma ByteDance - toegang tot data van Europese gebruikers. Verschillende leden uit de Tweede Kamer zijn bang dat deze informatie terechtkomt bij de Chinese overheid.

