Peiling: Veel ouders zien niets in vier dagen gratis kinderopvang per week

Motoriek van basis­school­leer­lin­gen is dramatisch, maar gymleraren doen er wat aan

12 mei Het is niet best gesteld met de motoriek van veel kinderen in de basisschoolleeftijd. ,,Die is dramatisch. Helaas”, zegt Bram Boerma, vakdocent gymnastiek aan twee basisscholen. Maar er is iets aan te doen. ,,We kunnen die motoriek testen en meten, waarna de vakdocenten kunnen helpen om de motoriek te verbeteren.”