Personeelstekorten kinderopvang lopen spuigaten uit: vrees voor langere wachtlijsten

Het gemis aan medewerkers belemmert de dagelijkse gang van zaken enorm. In de peiling geeft zelfs 33 procent aan dat de bedrijfsvoering erdoor in gevaar komt. Bijna alle organisaties hebben moeilijk te vervullen vacatures.

Op de enquête reageerden 184 organisaties, meldt Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). De belangrijkste oorzaken van de tekorten liggen volgens de leden bij de toename van de vraag naar kinderopvang, te weinig uitstroom uit opleidingen en te strikte opleidings- of kwalificatie-eisen. Ook coronagerelateerde kwesties worden veel genoemd als boosdoener.

In de komende maanden verwacht 74 procent van de organisaties dat het personeelstekort nog nijpender wordt, 25 procent voorziet weinig verandering en slechts 1 procent voorspelt een verbetering. De gevolgen van die tekorten kunnen voor ouders en kinderen ingrijpend zijn. Organisaties denken aan nog langere wachtlijsten, het sluiten van groepen en het overtreden van kwaliteitsregels.

Momenteel ligt het aantal vacatures per 1000 banen in heel Nederland gemiddeld op 34, en in het westen van ons land zelfs op 40. Ter vergelijking: in het onderwijs, dat ook kampt met tekorten, ligt dit cijfer op 21.

De noodklok luiden

Emmeline Bijlsma, directeur bij Brancheorganisatie Kinderopvang, constateert: ,,Onze leden luiden de noodklok. De tekorten lopen zo erg op en we hebben al zo lang moeten interen, dat het niet langer kan. Dus moeten we nu groepen sluiten of tegen ouders zeggen dat ze langer moeten wachten op een plekje voor hun kind.”

Er is volgens Bijlsma geen eenvoudige oplossing van dit probleem. ,,Werkgevers moeten hun medewerkers beter vasthouden, maar ook in overleg met de vakbonden zodat er meer mensen in aanmerking komen om te werken op de kinderopvang. Verder hebben we last van regels die de inzet van mensen lastiger maken.”

De directeur wil ‘de vijver vergroten’ door extra gebruik te maken van net iets lager opgeleide mensen. ,,Ik verwacht dat iedereen bereid zal zijn om de schouders er op lange termijn onder te zetten.”

