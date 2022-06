Proeven van het leven én werken aan je toekomst: tussenjaar maakt je vaak rijker en wijzer

Onderwijs­kun­di­ge over ongelijk­heid schoolad­vies: ‘Waarom niet het voordeel van de twijfel?’

We voeren al te lang de verkeerde discussie om kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken, stelt onderwijskundige Louise Elffers (43). In haar boek Onderwijs maakt het verschil legt ze uit waar het misgaat. ,,Het onderwijs heeft last van een glazen plafond van lage verwachtingen.’’

16 mei