Schoolkerstvieringen in het water? ‘Op dit moment declameren kinderen hun kerstversje voor de camera’

Vooral de onwetendheid maakt het lastig, zegt Renske Duijm van de Montessorischool in Houten. ,,Dit OMT- advies lag er al twee weken, maar is steeds niet overgenomen. We hopen dat áls er vanavond wordt besloten dat de scholen eerder dichtgaan, dat dat dan aan het einde van de week is en niet meteen op woensdag.”

De school heeft jaarlijks een kerstdiner: dat wordt naar aanstaande donderdag verplaatst als dat moet. Het is belangrijk voor kinderen om die afsluiting te hebben, zegt Duijm. ,,Lesinhoudelijk kan er veel niet doorgaan die week, maar ook bijvoorbeeld knutselwerkjes waar we mee bezig waren komen niet af. De placemats voor het diner die de kinderen maken, de kerststukjes. Maar iedereen vindt dit zo belangrijk; we moeten dit door laten gaan.”

Zo'n kerstviering gaat om samenzijn en motie, vindt ook de PO-Raad en om zoiets op het laatste moment af te blazen: dat is te laat. Harm van Gerven: ,,In de afgelopen twee jaar hebben we laten zien hoe goed scholen kunnen improviseren, maar dit hadden we veel eerder willen weten. “

Quote Wij sturen alvast vandaag een brief naar de ouders dat het kerstdiner hoe dan ook doorgaat Renske Duijm van de Montessorischool in Houten

Onfatsoenlijk

,,Dat nog steeds niet duidelijk is of die extra week vakantie is, of dat het betekent dat ouders thuisonderwijs moeten geven maakt het voor leerkrachten nog eens extra lastig, vinden ze bij de Monterssorischool. ,,En moet er alsnog noodopvang komen voor ouders in cruciale beroepen?” ,

,We hadden denk ik liever gehad dat we deze week nog even konden doorzetten dan dit. Nu weten we niet of we volgende week weer met allemaal kinderen door elkaar digitaal les moeten geven of niet. De PO-raad noemt het onfatsoenlijk en dat klopt. Wij sturen alvast vandaag een brief naar de ouders dat het kerstdiner hoe dan ook doorgaat.”

Viool en meerstemmige zang voor de camera

De School met de Bijbel in Maartensdijk is er niet eens begonnen aan een live kerstviering en herhalen de succesformule van vorig coronajaar: een video-opname met bijdragen van alle kinderen. Op dit moment, zegt Gert Meerkerk van de School met de Bijbel, declameren kinderen hun bijbelversje, hun kerstgedicht voor de camera. ,,Er zijn ook kinderen die zingen, een groepje dat meerstemmig zingt, en kinderen die met hun fluit of viool iets moois laten horen. Voor de kleine kleuters is het jammer: die hebben nog nooit een kerstviering op school meegemaakt. Normaal gesproken zitten we met oma’s, opa’s en ouders te kijken naar een prachtig kerstprogramma dat al vanaf de herfstvakantie wordt voorbereid.”

Jammer, maar begrip overheerst bij de School met de Bijbel. ,,Iedereen snapt dat je niet met 150 mensen in de gemeenschapszaal moet gaan zitten.”

Als het maar wel een verlenging van de vakantie wordt, en geen digitaal onderwijs hopen beide scholen. Van Gerven van de PO-Raad: ,,Wat ons betreft was maatwerk het beste geweest: scholen die het kunnen regelen blijven open, scholen die in de knel komen gaan eerder met vakantie. Een hoop ouders zullen vanavond met angst en beven voor de tv zitten.”

