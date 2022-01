Slecht zicht? Ook je ogen moeten ‘ontzwangeren’

MOEDERMISÈREEr zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het eenmaal zo ver is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf of in je omgeving gebeurt. Iedere week lees je in deze rubriek wat niemand je vooraf vertelde over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: oogklachten.

Tijdens de zwangerschap verandert er veel in je lichaam, tot het zicht aan toe. Slechter zien of oogklachten komen dan ook veel voor bij zwangere vrouwen. De problemen zijn na de bevalling niet plotsklaps weg, en kunnen enkele weken aanhouden. Het kan zijn dat je lenzen een tijd lang niet meer fijn zitten, of dat de opticien geen oogmeting wil doen omdat je zicht nog kan veranderen.



,,Milde oogklachten waarmee je te maken kunt krijgen zijn bijvoorbeeld droge, geïrriteerde of juist tranende ogen, doordat de hoeveelheid en samenstelling van je traanvocht verandert. Zeker als je contactlenzen draagt, kan dit lastig zijn’’, vertelt Petra de Wal van het Oogfonds. ,,Je lenzen tijdelijk minder dragen of overstappen op je bril zijn dan fijne oplossingen.’’

Slechte ogen, hoge bloeddruk, veranderende hormoonspiegel. Er horen allerlei kwaaltjes bij de zwangerschap. Ouders van Nu zet er een paar op een rij.

Wazig zicht

Ook wazig zicht of dubbelzien zijn veelvoorkomende klachten die in de zwangerschap kunnen ontstaan. ,,Bloedarmoede kan hiervan een oorzaak zijn, wat natuurlijk een bekende zwangerschapskwaal is. De juiste medicatie of voeding helpt deze klachten te verminderen’’, aldus De Wal. ,,Ook vocht vasthouden en een hoge bloeddruk kunnen de boosdoener zijn van wazig zien. Vaak zie je dan ook vlekken. Vocht vasthouden kan leiden tot een zwelling van het hoornvlies: cornea-oedeem. Naast wazig zicht kan dit ook irritatie van het oog veroorzaken’’, licht ze toe.



Als oogklachten tijdens de zwangerschap ontstaan, komt dat door veranderingen in de hormoonspiegel en in de bloedcirculatie. ,,De hoeveelheid bloed in het lichaam stijgt, en daardoor verandert de bloeddruk. Dat heeft allemaal invloed op je zicht’’, zegt De Wal. ,,Na de bevalling herstelt je hormoon- en bloedspiegel zich. Het hangt heel erg af van de aard van de klachten, maar vaak zal het zicht aan het einde van de kraamtijd weer de oude zijn. Het zicht herstelt dus bij de ene vrouw sneller dan bij de andere.’’

Quote Zwanger­schaps­ver­gif­ti­ging kan ernstige oogklach­ten veroorza­ken, zoals een bloeding in het oog of loslatend netvlies Petra de Wal

Loslatend netvlies

Wie tijdens de zwangerschap te maken heeft gehad met pre-eclampsie, ook wel bekend als zwangerschapsvergiftiging, kan over het algemeen rekenen op een langer herstel van het zicht en oogklachten. De Wal: ,,Vrouwen met pre-eclampsie zien vaak lichtflitsen of zijn lichtschuw en zien slechter. Zwangerschapsvergiftiging kan ernstige oogklachten veroorzaken, zoals een bloeding in het oog of loslatend netvlies. Dit zijn zeldzame, maar ernstige complicaties waarvoor behandeling en begeleiding door een oogarts noodzakelijk is.’’

Naar de huisarts

Zijn je droge, geïrriteerde, tranende ogen een aantal weken na de bevalling nog steeds niet over? Of blijft je zicht slechter dan voordat je zwanger was? ,,Dan is het verstandig om via de huisarts, vanwege vergoeding door je verzekeraar, een afspraak te maken bij de optometrist. Deze zal je ogen uitvoerig screenen en waar nodig een verwijzing geven voor de oogarts’’, aldus De Wal.

