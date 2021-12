Snotneuzen en zelftesten: een kijkje in het overlopende hoofd van de schooldirecteur

,,Als ik ‘s ochtends wakker word, kijk ik als eerst op mijn telefoon of er collega’s zijn die coronaklachten hebben ontwikkeld”, vertelt de directeur van basisschool Het Open Venster in Rotterdam-Lombardijen. Op de dag dat dit interview met hem plaatsvindt in zijn kantoor, meldt een leerkracht dat haar partner positief is getest. De tweede collega die hij moet missen deze week. ,,Corona is een soort donkere wolk die boven de school hangt. Het bepaalt de dag. Moeten we klassen naar huis sturen of moeten we zorgen dat er een invaller binnen de school wordt geregeld?”