‘Sommige vrouwen vinden bevallingservaring zó belangrijk dat ze onnodige risico’s nemen’

Traumatisch, zo beschrijft Anna Myrte Korteweg haar tweede bevalling. Ze had een fijne thuisbevalling voor ogen, maar vanwege langdurig gebroken vliezen moest ze naar het ziekenhuis. ,,Ik had het gevoel dat mijn bevalling me werd afgenomen. Dat er dingen met mijn lichaam gebeurden, zonder dat ik daar zeggenschap over had.” Het gebeurde allemaal buiten me om, zegt Korteweg, en dat op zo’n belangrijk moment in je leven.

Dit nooit meer, dacht ze na deze nare ervaring. Bij haar derde bevalling besloot ze het anders aan te pakken en ‘nam de regie terug’. ,,Veel vrouwen denken dat je zelf geen keuzes kan maken tijdens de bevalling. Maar wat er tijdens de bevalling met je gebeurt moet jouw keuze zijn. En niet die van een ander.” Dit moeten andere vrouwen ook weten, dacht ze. Ze schreef het boek Vrije Geboorte en ontwikkelde een geboortecursus waarin ze vrouwen leert ‘in plaats van een lijdend voorwerp een handelende hoofdpersoon van hun eigen bevalling te zijn’.

Quote De zorg zit op dit moment helemaal niet te wachten op een diepe connectie met de zwangere, en daar komt de coach om de hoek kijken Annelies Mulder

Pas na 100 bevallingen een idee

Naast Korteweg zijn er nog vele andere geboortecoaches en doula’s die vrouwen bijstaan in de spannende weg naar de bevalling. Maar ‘geboortecoach’ of ‘doula’ is geen beschermde titel. Sommige opleidingen worden alleen online gevolgd of duren maar een paar dagen. En sommige geboortecoaches hebben helemaal geen opleiding en coachen vooral vanuit hun eigen ervaring.

Zorgelijk, vindt doula en bevallingscoach Annelies Mulder, wie veel samenwerkt met ziekenhuis Diakonessenhuis in Utrecht. ,,Geen bevalling is hetzelfde, je moet bij ontzettend veel bevallingen zijn geweest om andere vrouwen goed te kunnen helpen. Alle andere kennis blijft beperkt tot je eigen ervaring en de theorie. Zelf had ik pas na 100 bevallingen een beetje het idee dat ik wist waar ik het over had.”

Mulder ziet veel coaches die zelf een traumatische bevalling hebben meegemaakt en daardoor andere vrouwen onbewust bang maken, om naar het ziekenhuis te gaan bijvoorbeeld. ,,Of coaches die juist een geweldige badbevalling hebben meegemaakt en dat dan als waarheid verkondigen en verkopen, en zo een te idealistisch beeld scheppen.”

Bij een allereerste bevalling maak je misschien keuzes die je achteraf niet meer zou maken. Dit zouden vrouwen graag een volgende keer anders doen tijdens de bevalling. Lees het op Ouders van Nu.

Quote Te veel waarde hechten aan de ‘beval­lings­be­le­ving’ soms uitver­groot door de visie van geboorte­coach - kan onbewust het kind benadelen Liesbeth Scheepers

Ook Nira van Dijk besloot geboortecoach te worden naar aanleiding van haar eigen (tweede) bevalling. Die was ‘fucking epic’, maar daar moest ze ook veel voor doen, vertelt ze. Nadat ze te horen kreeg dat ze in het ziekenhuis moest bevallen omdat er een grotere kans was op te veel bloedverlies, besloot ze zelf onderzoek te doen: hoeveel beter zijn mijn kansen eigenlijk, in het ziekenhuis, wat kan ik zelf doen om veel bloedverlies te voorkomen en heb ik het recht om toch thuis bevallen? ,,Omdat ik duidelijk kon uitleggen dat ik niet overtuigd was van de absolute noodzaak om in het ziekenhuis te bevallen en deze wens goed kon onderbouwen vanuit mijn eigen onderzoek, ging de verloskundige akkoord.”

Er moet echt veel meer ruimte komen voor wat de moeder wil, vindt Van Dijk. ,,Het is toch gek dat je als weldenkende, moderne vrouw ineens als een kind wordt behandeld als het om de bevalling gaat.” Daarom ontwikkelde ze de cursus ‘Bevallen als een baas’. De cursus gaat niet over hoe je zou moeten bevallen, benadrukt ze, maar over hoe je zou willen bevallen. Én hoe je daar veilige en weloverwogen beslissingen over maakt.

Iedereen kan zichzelf coach of doula noemen; die beroepen zijn niet beschermd. Er is wel een beroepsvereniging: de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD), die drie Nederlandse doula-cursussen erkent. Er zijn ook geboorte- en bevallingscoaches met alleen een online diploma, of zonder enige opleiding.

Bewustwordingsgolf onder vrouwen

Sommige vrouwen vinden de ‘bevallingservaring’ zó belangrijk dat ze bereid zijn onnodige risico’s te nemen, zegt gynaecoloog Liesbeth Scheepers, werkzaam in ziekenhuis Maastricht UMC+. ,,Ik heb weleens meegemaakt dat een vrouw per se thuis wilde blijven, ondanks dat ze een verhoogd risico had op het scheuren van de baarmoeder. Die kans was misschien maar 1 procent, maar áls het gebeurt, zal de baby sterven.” Te veel waarde hechten aan de ‘bevallingsbeleving’- soms uitvergroot door de visie van geboortecoach - kan onbewust de gezondheid van het kind benadelen, zegt Scheepers.

Scheepers hoopt dan ook dat de rol van de geboortecoach steeds vaker door de verloskundige en kraamverzorger vervuld kan worden. ,,Als medische zorgverleners hebben we natuurlijk liever niet dat er advies afwijkend van het reguliere beleid wordt gegeven.”

Zelf beslissen hoe je bevalt

Doula Annelies Mulder is hier stelliger in. Zij pleit voor strikte richtlijnen, of zelfs een verbod voor het geven van cursussen zonder ervaring. Maar dat betekent niet dat een geboortecoach niet veel toe kan voegen. ,,Heel eerlijk, de zorg zit op dit moment helemaal niet te wachten op een diepe connectie met de zwangere, haar hele hebben en houden en eerdere traumatische ervaringen. Daar is te weinig tijd voor, wat logisch is. Dit is waar de geboortecoach om de hoek komt kijken.” Maar dan wel een geboortecoach met ervaring, die idealiter nauw samenwerkt met het ziekenhuis.

Ook geboortecoach Anna Myrte Korteweg vindt dat de medische wereld, de coach en de zwangere juist samen moeten werken en elkaar moeten versterken. Polariseren is het laatste wat ze wil. ,,Hoe meer wij vrouwen elkaar helpen en ervaringen delen, hoe vrijer en zekerder vrouwen kunnen bevallen. We staan aan het begin van een bewustwordingsgolf van vrouwen die zelf beslissen hoe ze willen bevallen, in plaats van ‘hoe het hoort’.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.