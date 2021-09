Stel reist jarenlang met kinderen wereld rond: ‘Aan ervaringen heb je meer dan aan een pop’

Illegale adoptie: ‘Dacht mijn hele leven dat ik ongewild was. Nu blijkt dat ik werd gestolen en verkocht’

5 september Saartje werd als baby gestolen uit een kraamkliniek in Chili. Rani werd als peuter ontvoerd door een non in India. Allebei werden ze daarna voor veel geld verkocht aan een adoptiebureau en naar België gebracht, waar aan hun nietsvermoedende adoptieouders werd verteld dat het om gedumpte kinderen ging. Zowel Saartje als Rani ging als volwassen vrouw op zoek naar haar biologische ouders.