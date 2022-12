Sterretjes, knalerwten of liever helemaal geen vuurwerk voor kinderen?

Veel ouders zien sterretjes, tolletjes of bloemetjes als relatief ongevaarlijk vuurwerk voor kinderen. Is dat ook zo? Welk vuurwerk mogen kinderen wel, hoe gaan we daarmee om als ouders?

Vanaf welke leeftijd is het afsteken van vuurwerk toegestaan?

,,De wet is duidelijk: steek geen vuurwerk af onder de 12 jaar oud”, zegt Jeffrey Peters van Stichting Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV). ,,Pas vanaf 12 jaar mogen kinderen F1-vuurwerk kopen en gebruiken. Onder F1-vuurwerk vallen sterretjes, knalerwten, fonteintjes en grondtollen. Sterretjes lijken onschuldig, maar zijn gloeiend heet. Ik wil ouders op het hart drukken om zich aan deze leeftijdsgrens te houden, want je loopt echt een risico.”

Sinds een paar weken neemt het aantal kinderen dat naar een Brandwondencentrum wordt gebracht vanwege letsel door F1-vuurwerk toe, zegt de Brandwondenstichting. ,,Op dit moment vormt een TikTok-challenge, waarbij kinderen worden uitgedaagd om op vuurwerk te stampen voor een hardere knal, een groot risico. Als je net op het verkeerde moment stampt, kan een grondbloem dwars door je schoen heen branden. Dat levert een ernstige brandwond en een litteken op waar je de rest van je leven last van kunt hebben”, aldus Kees Hoogewerf van de Brandwondenstichting.

Vooral veel jongeren lopen vuurwerkletsel op

Uit onderzoek van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, blijkt dat in de jaarwisseling van 2021 op 2022 vooral jongeren gewond raakten door vuurwerk. 54 procent was jonger dan 20 jaar en 17 procent onder de 12 jaar. Zij liepen veelal brandwonden op.

Bijna de helft van de slachtoffers had het vuurwerk niet zelf afgestoken, maar was omstander. Het onderzoek laat ook zien dat afsteekgedrag, waaronder uit de hand afsteken, stunten en onvoorzichtig zijn, de hoofdoorzaak is van vuurwerkletsel.

Wat doe je als je kind juist bang is voor vuurwerk? Ouders van Nu heeft een aantal tips.

Hoe zit het met het vuurwerkverbod?

De afgelopen twee jaar gold in heel Nederland een vuurwerkverbod vanwege corona en de dreigende overbelasting van de ziekenhuizen. In 2022 zijn er geen restricties wat betreft vuurwerk, afgezien het verbod op risicovolle vuurwerksoorten. Het gaat daarbij om vuurwerk uit categorie F3, waaronder knalvuurwerk (rotjes en zwaarder), Romeinse kaarsen, vuurpijlen, Chinese matten en single shots.

,,Het verbod op risicovolle vuurwerksoorten ging in 2020 van kracht. Vervolgens was er twee jaar een compleet vuurwerkverbod, dus we gaan we dit jaar pas de effecten van het verbieden van risicovolle vuurwerksoorten zien”, aldus Peters van Stichting HVLV.

De meeste slachtoffers liepen brandwonden op door vuurwerk in de zogeheten F1-categorie. Vuurwerk is door de Europese Pyrorichtlijn onderverdeeld in vier categorieën:

Categorie F1, ook wel ‘fop- en schertsvuurwerk’ genoemd: vuurwerk met zeer weinig gevaar;

Categorie F2, ook wel ‘consumentenvuurwerk’ genoemd: vuurwerk met weinig gevaar;

Categorie F3: vuurwerk met middelmatig gevaar (meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik);

Categorie F4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik.

Voor de verschillende categorieën gelden er andere minimumleeftijden voor het kopen én afsteken van dit vuurwerk. F1 is vanaf 12 jaar, F2 is vanaf 16 jaar en vanaf F3 is het uitsluitend bedoeld voor vuurwerkprofessionals vanaf 18 jaar en ouder. Hiervoor moet onder andere een afgeronde opleiding tot vuurwerkdeskundige voor zijn gedaan.

Wat voor vuurwerk mogen kinderen wel afsteken?

,,Het liefst zou ik zeggen: laat kinderen helemaal geen vuurwerk afsteken. Steek als ouders zelf het vuurwerk af en laat de kinderen binnen achter het raam mee kijken”, zegt Hoogewerf. ,,Ongeacht de leeftijdscategorieën - waar men zich inderdaad lang niet altijd aan houdt - loop je altijd een risico.

Wanneer kinderen zelf of samen met hun ouders vuurwerk afsteken is het vooral ontzettend belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen en te zorgen dat je goed bent voorbereid.”

Hoe ziet die juiste voorbereiding eruit? Daar wil Stichting HVLV jonge vuurwerkafstekers en hun ouders alles over vertellen. Met hun campagne Veilig Vieren hoopt de stichting het aantal incidenten met en door vuurwerk dit jaar te verminderen. Door middel van een gratis cursus, te volgen via een app, kun je leren hoe je veilig siervuurwerk kunt afsteken. Na afronding krijgen deelnemers een afsteekcertificaat.

Zo steek je volgens de Brandwonden Stichting en Stichting HVLV veilig vuurwerk af: - Besteed aandacht aan veiligheidsmiddelen: draag een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en let op je kleding. Vermijd het dragen van brandbare stoffen (nylon) of jassen met wijde zakken, grote kraag of capuchon. Laat kinderen eventueel gehoorbescherming dragen; - Houd je aan de regels voor het afsteken van vuurwerk: neem voldoende afstand en steek geen vuurwerk aan in beschonken toestand; - Houd je aan de leeftijdscategorieën: F1-vuurwerk vanaf 12 jaar, F2-vuurwerk vanaf 16 jaar; - Beperk de overlast voor andere mensen: denk aan lawaai en het opruimen van vuurwerkafval na afloop; - Zorg dat je illegaal vuurwerk herkent, want dit type vuurwerk brengt de grootste gevaren en het meeste overlast. Als je het houdt bij legaal siervuurwerk kan oud en nieuw heel goed veilig gevierd worden.

