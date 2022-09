Stiefvaders, gescheiden vaders, mannen die nog vader moesten worden: ‘We begrepen elkaar meteen’

Daddy IssuesIn de serie Daddy Issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week Sebastiaan en Jeroen, die aansluiting missen met andere vaders.

Andere vaders om mee te praten, dat mistte Sebastiaan Briggen (35) wel toen hij vader werd vorig jaar. Zijn vrouw zat op allerlei fora voor moeders, of kon bij haar vriendinnen terecht. Maar online groepen voor vaders zijn er niet en in zijn vriendengroep was niemand nog met het vaderschap bezig. ,,Ik wilde ook aansluiting bij andere vaders vinden”, vertelt Sebastiaan.

Dus toen hij hoorde over een training waar vaders bij elkaar komen om hun ervaringen te delen rond een kampvuur in het bos, gaf hij zich op. Na lang wikken en wegen, vertelt hij. ,,Want met twaalf wildvreemde mannen in een kringetje zitten in een bos, is dat echt wel wat ik zoek?”

Maar het bleek precies wat hij zocht. ,,Het verbaasde me hoe snel we een band kregen met elkaar. Stiefvaders, gescheiden vaders, vaders met volwassen kinderen, vaders die nog vader moesten worden; we verschilden allemaal, maar begrepen elkaar meteen.” Van opvoedkwesties tot familieproblemen, voor alles was er tijd en ruimte, vertelt Sebastiaan. ,,Als ik thuis kwam na zo’n sessie was ik helemaal ontspannen. Het deed me goed om een avond voor mezelf te hebben en me gehoord te voelen. De steun die ik daar ervaren heb, daar heb ik geen woorden voor.”

Nog steeds heeft Sebastiaan goed contact met de andere vaders. In een app-groep delen ze vragen en adviezen met elkaar. ,,Zo stuurde ik laatst een foto van mijn zoontje die wéér zijn voet op tafel had gegooid tijdens het eten. ‘Wat moet ik hier nou mee?’ vraag ik dan.” Altijd is er wel iemand met een goede tip. ,,Vastplakken met ducttape, bijvoorbeeld”, zegt Sebastiaan lachend.

Neem jezelf als vader serieus

De training waar Sebastiaan aan deelnam heet ‘Vadervuur’ en wordt georganiseerd door (vader)coach Jeroen de Jong (48) van De Praktijkvader, zelf vader van drie kinderen. De training bestaat uit acht avonden en zijn voor mannen die erachter willen komen wat voor vader ze willen zijn en wat voor vader hun kinderen nodig hebben. Met het Vadervuur hoopt Jeroen mannen meer zelfvertrouwen te geven. ,,Het lijkt soms misschien of je partner of moeder het beter weten, maar jouw mening telt net zoveel. Je moet jezelf als vader serieus nemen.” Want het is je eigen verantwoordelijkheid om de ouder te worden die je wil, vindt hij.

Jeroens passie om andere vaders te helpen komt mede voort vanuit zijn eigen wens om een goede vader te zijn. Maar wat betekent dat, een goede vader? ,,Dat is dus voor elke man anders, maar ik wilde anders worden mijn eigen vader”, zegt Jeroen. ,,Mijn vader was een traditionele man. Hij had altijd laatste woord en echt diepe gesprekken waren niet mogelijk. Ik vind het nu heel belangrijk om mijn kinderen te vertellen dat ik trots op ze ben en van hen houdt.”

Ook ging Jeroen van vijf naar drie dagen werken toen zijn eerste kind geboren werd. Dat vonden sommigen mensen in zijn omgeving maar raar, vertelt hij. Net zoals het dragen van zijn kinderen in een draagdoek in plaats van in een kinderwagen. Of dat zijn kinderen tot hun zesde jaar bij hem en zijn vriendin in bed sliepen. ,,We hadden een groot bed gebouwd van 3,5 meter breed, zodat we er altijd met z’n allen in konden. Supergezellig.”

Andere mensen hoeven het niet met je opvoedstijl eens te zijn, zegt Jeroen, zolang je maar doet wat bij jou en je kinderen past. ,,Als het over opvoeden gaat, gaat al snel over goed of slecht. Maar het is zoveel leuker om er zonder oordeel samen over in gesprek te gaan en van elkaar te leren.”

