'Toen de laatste vrouw uit mijn lotgenotengroepje zwanger werd, was dat een bittere pil’

Melk van donormoe­ders: ‘Ik lag in coma na de bevalling, en ben zo blij dat dit kan’

16 september Te vroeg geboren baby’s in het MMC in Veldhoven krijgen voortaan als het nodig is donormelk. Die komt van moeders uit Amsterdam en wordt geleverd door de Moedermelkbank. Artsen in het Veldhovense ziekenhuis springen een gat in de lucht.