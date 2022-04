Toen Tineke de foto's van haar man voor het eerst zag, schrok ze: 'Staat onze baby echt op straat te liften?’

Een vader die de hulp inroept van zijn dreumesdochter bij een boorklus in de badkamer. Driejarige Alix die in haar loopauto over zusje Aster (1) springt. Bekijk de instagramfoto’s van Kenny Deuss en je weet: aan die man zou ik mijn kinderen niet toevertrouwen. Kenny’s vriendin Tineke kreeg in 2018 bij de eerste foto die Kenny op ‘papadag’ naar haar stuurde de schrik van haar leven: ,,Alix was op straat aan het liften, het kind kon nog niet eens fatsoenlijk zitten.” Tineke twijfelde even of de foto echt was of niet, gelukkig was die op een dusdanige manier bewerkt dat het er net te dik bovenop lag. Zoals alle foto’s die Kenny haar stuurt als hij een dag voor de kinderen zorgt. De doodenge foto’s werden al snel een wekelijks terugkerend ritueel. Kenny: ,,Tineke liet ze op haar werk zien en haar collega’s vonden het zo leuk dat ik besloot een Instagram-account te beginnen onder de naam On adventure with dad. Toen er foto’s op de Amerikaanse site Reddit verschenen is het internationaal ontploft, ik kreeg interviewaanvragen van over de hele wereld.”