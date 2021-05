Topmodel in de dop Jayden (8) op weg naar de catwalk in Parijs? ‘Hij moet het zelf leuk blijven vinden’

Dit doet kritiek op kinderen met hun ouders

23 maart Als ouder is het fijn om complimenten te krijgen over je zoon of dochter en kritiek blijkt soms moeilijk te verkroppen. Hebben ouders een roze bril op? Uit nieuw onderzoek blijkt dat ouders die positiever kijken naar hun kinderen, heftiger reageren op kritiek op hun kroost.