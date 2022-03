Transgender persoon kan aanduiding ‘moeder’ op geboorteakte van kind laten weghalen

Slecht nieuws voor jonge moeder Samantha (28): tumor in haar hoofd blijkt stuk groter dan gedacht

‘Zonder strijd geen overwinning!’ Met die tekst besluit Samantha van Doorn haar meest recente post op Instagram. De vechtlust is er, maar het nieuws dat ze dinsdag in het ziekenhuis te verwerken kreeg, doet desalniettemin heel veel pijn. De goedaardige tumor in haar hoofd blijkt een stuk groter dan was gedacht.

23 februari