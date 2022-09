Vera (73) heeft al jaren geen contact meer met dochter: ‘Mensen denken vaak dat er iets heel ergs gebeurd is’

Hoe de genezings­kans van kinderkan­ker dankzij reclameman Frits (67) enorm steeg

Maar liefst 30 procent van de kinderen met kanker redde het twintig jaar geleden niet. Dat moést anders, vond Frits Hirschstein (67). Hij zegde zijn baan bij een reclamebureau op en richtte stichting KiKa (kinderen kankervrij) op. Twintig jaar later doet hij een stapje terug, maar is hij nog altijd even strijdbaar. ,,Ik streef naar een honderd procent genezingskans voor kinderen met kanker. En dat gaat lukken.”

