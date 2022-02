Verloskundige Madelon (31) hielp baby's ter wereld, maar kreeg zelf miskraam: ‘Het is nog steeds een taboe’

Sybes (29) kinderwens komt uit: 'Een stukje van mezelf grootbren­gen, daar droom ik al jaren van’

De Vlaamse Sybe Vandemeulebroucke (29) start volgende maand een traject bij UZ Gent om zijn kinderwens te vervullen. Een eiceldonor en draagmoeder zullen hem daarbij helpen. ,,Ik besef dat niet iedereen het eens zal zijn met mijn keuze. Dat is oké. Ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die achter me staan, dat is voor mij genoeg.”

11 februari