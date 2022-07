Verveel je je? Met deze originele uitjes kom je de hele zomer door

Baby’s die zichzelf in het water redden: ‘Die draai uit het geboorteka­naal kunnen ze nog maken’

Een baby die in het water valt redt zichzelf meestal niet, maar kán dat wel. Vanaf de kruipleeftijd kan een baby leren om op zijn ruggetje te draaien en rustig drijvend te wachten op hulp. De Self rescue-lessen voor baby’s gaan in Nederland als een speer, maar ook al leer je je baby deze levensreddende manoeuvre: nooit achterover leunen op je zwembadbedje, zeggen zwemdeskundigen.

21 juni