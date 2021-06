VR tijdens de bevalling? ‘Het haalt de scherpe randjes er vanaf’

Beelden van de zee, bergen en natuurgebieden en speciale stembegeleiding waardoor de pijn minder heftig is: het klinkt te mooi om waar te zijn, maar met behulp van VR is het mogelijk. In Nederland hebben nu zo’n vijftig vrouwen gebruikgemaakt van een VR-bevalling, vertelt Anne-Claire Musters, arts-assistent Gynaecologie en Obstetrie in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen, waar het wordt toegepast.

En de resultaten zijn veelbelovend: ,,MRI-beelden van de hersenen tonen verminderde activiteit op angst en pijnprikkels als VR wordt aangeboden", zegt Martine Wassen, hynaecoloog in het Zuyderland Medisch Centrum. Wassen en Musters zijn 2,5 jaar geleden een experiment gestart met VR tijdens de bevalling, als eerste in Nederland. ,,Met de resultaten hebben we nu een app gemaakt met VR-begeleiding gefocust op de bevallende vrouw. Die app willen we nu gaan implementeren door heel Nederland in andere ziekenhuizen’’, zegt Wassen.

Aansturing

,,Met die app moet je denken aan rustgevende beelden, maar ook stembegeleiding die de bevallende vrouw aanstuurt met ademhalingsoefeningen en motivatie afgestemd op de verschillende bevallingsfases. Hiermee helpen we dus echt de kracht van de bevallende vrouw naar boven te halen, waardoor vrouwen zich ook meer gesteund voelen’’, voegt Musters daaraan toe.

Volgens Wassen is een VR-bevalling erg veelbelovend, hoewel de effectiviteit nog wel op grotere schaal moet worden onderzocht. ,,In de pilot hebben we gezien dat het haalbaar is om de VR-bril al vroeg in de bevalling te gebruiken. Je kunt hem afhankelijk van de behoefte zelf op- en afzetten. Het is een niet-medische interventie, dus de risico’s zijn verwaarloosbaar. Het kan alleen onprettig zijn als je er misselijk van wordt, en ook voor vrouwen met epilepsie lijkt het niet geschikt.”

Quote VR is echter niet een vervanging voor andere pijnstil­ling, maar een optie waarvoor je in de toekomst óók voor kunt kiezen Anne-Claire Musters, arts-assistent Gynaecologie

‘Scherpe kantjes van de weeën zijn eraf’

Moeders die met VR zijn bevallen hebben volgens Musters positieve feedback gegeven. ,,Over het algemeen krijgen we te horen dat ze het erg prettig vonden en dat de pijn echt meer naar de achtergrond verdween. De weeën voelen de vrouwen nog wel, maar de scherpe kantjes zijn eraf waardoor het beter te verdragen is. In enkele gevallen hebben vrouwen het niet eens door als ze net een wee hebben gehad.’’

Doordat de focus niet op de pijn ligt, kunnen vrouwen meer ontspannen en lijkt ook de tijd sneller te gaan. ,,Voor vrouwen die thuis hun bevalling beginnen, is de behoefte aan pijnstilling de voornaamste reden om naar het ziekenhuis te gaan. Daarom hopen we VR ook te kunnen introduceren bij thuisbevallingen zodat ziekenhuizen ook minder belast worden’’, aldus Wassen. ,,VR is echter niet een vervanging voor andere pijnstilling, maar een optie waarvoor je in de toekomst óók voor kunt kiezen’’, voegt Musters daaraan toe.

Sta je nu als zwangere op het punt een VR-bril in je winkelmandje te gooien? ,,Dat is niet perse een goed idee. De VR die wij gebruiken is met de nieuwe app echt speciaal gemaakt voor de bevallende vrouw. Je wordt echt gecoacht om te gaan met de specifieke pijn van de weeën en het baringsproces: iets wat je niet vindt met een VR-bril die je zelf koopt’’, aldus Wassen.

