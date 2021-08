Vrouwen zijn minder blij met hun uiterlijk na bevalling: 'Geloof me, cup F is te groot’

Moeder worden eist z’n tol: het lichaam verandert, hormonen veranderen je van binnen en van buiten en van een roze wolk is niet altijd sprake. Moedermagazine Kek Mama stelde 895 moeders de vraag: hoe zit je eigenlijk in je vel sinds het moederschap?

Fysiek en mentaal helemaal in orde? Slechts een derde (35 procent) voelt zich lekker in haar vel. Voor bijna twee derde geldt dat niet. Zij voelen zich fysiek niet maar mentaal wel goed (25 procent) of mentaal niet maar fysiek wel (12 procent). De rest (28 procent) voelt zich zowel fysiek als mentaal niet goed.

Veel vrouwen zeggen last te hebben gehad gehad van de coronamaatregelen. ,,Ik ben te weinig aan mezelf toe gekomen”, zegt een moeder van twee kinderen van 6 en 4 jaar. ,,Er moest zoveel en leuke dingen konden niet. Daar heb ik last van gehad, en nog steeds wel. Ik ben vermoeider dan anders en voel me soms neerslachtig.”

‘Ik heb mezelf als moeder nog niet gevonden’

Ook het moederschap zelf zorgt er bij veel vrouwen voor dat ze zich niet optimaal voelen. ,,Ik heb mezelf als moeder nog niet helemaal gevonden”, zegt een moeder van een zoon van anderhalf. ,,Ik geniet intens van mijn kind, maar op sommige momenten vraag ik me af wat ik naast mama nog ben. Wie ik vroeger was. En ik heb ook nog niet helemaal geaccepteerd dat mijn lijf is veranderd.”

Met het moederlijf heeft meer dan de helft van de ondervraagde moeders moeite: 56 procent van hen zegt dat ze minder blij zijn met hun uiterlijk dan voordat ze kinderen kregen. Een kleine minderheid (16 procent) is blijer, voor de overige moeders bestaat er geen verschil.

Quote Ja, mijn buik is flubberig, maar wat wil je als je een tweeling hebt gekregen

Buik en borsten worden het meest genoemd. ,,Na de tweede bevalling is mijn buik blijven lubberen en dat gaat ook met oefeningen niet weg”, zegt een moeder van twee kinderen (12 en 10). Veel moeders hebben ook moeite met hun borsten. ,,Geloof me: cup F is veel te groot’’, zegt iemand. Toch zijn het vaak óók buik en borsten die worden genoemd als lichaamsdelen waar moeders trots op zijn, omdat juist deze zo verbonden zijn met het krijgen van kinderen.

,,Ja, mijn buik is flubberig, maar wat wil je als je een tweeling hebt gekregen”, zegt een moeder. Een ander: ,,Als ik naar mijn borsten kijk, denk ik aan drie keer een jaar borstvoeding en maakt het me niet meer uit hoe ze eruitzien.” Sowieso geldt dat bij moeders die juist blijer zijn met hun uiterlijk, het moederschap vaak een rol speelt. ,,Mijn lijf heeft twee kinderen gedragen”, zegt iemand. ,,De kleine dingen waar ik vroeger onzeker over was doen er daardoor echt niet meer toe. Ik ben gewoon heel trots op mijn lijf.”

Zijn de ondervraagde Nederlandse moeders alles bij elkaar genomen eigenlijk gelukkig? Gemiddeld geven zij het geluk in hun leven een 7,3. Stress, tijdgebrek, en een veranderd lichaam worden vaak genoemd als ‘negatieve’ kanten. Maar daar staat tegenover dat ze zich ook gewoonweg gelukkiger, completer en zelfverzekerder voelen door de kinderen. Samengevat, zo zegt een moeder van drie kinderen van 11, 8 en 6 jaar: ,,Er is altijd wat te klagen, maar als ik eerlijk ben: het gaat goed met ons gezin. En dan geldt toch uiteindelijk: de kinderen blij, wij blij.”

