Warme kinderkamer? Met deze tips zorg je dat het koel blijft

2. Hou alles dicht, de héle dag Voor deze week is het misschien wat ambitieus, maar de zomer duurt nog lang: schaf een paar dikke, donkere gordijnen aan. Ze houden de warmte tegen. Doe ze al dicht vóórdat de zon schijnt en zorg ook dat de ramen overdag gesloten zijn. Wanneer de zon onder is, kun je alles open zetten en kan je de boel weer lekker laten doortochten. Mocht de kamer echt vol op de zonkant zijn, dan kun je ook nog proberen om wat vochtige doeken aan de buitenkant te hangen. Als je deze een paar keer per dag goed nat maakt, kan dat veel verschil maken.

5. Flessen water in de vriezer

Een airco aanschaffen is op het laatste moment misschien niet meer haalbaar, maar met een simpele truc maak je er zelf een. Gooi nu al een paar plastic flessen gevuld met water in de vriezer. Als het water bevroren is, kun je ze voor een draaiende ventilator zetten en deze zal dan koude lucht de kamer in blazen. Kleine tip: zet de flessen wel in een bakje of op een handdoek. Bij het smelten van het water komt er condens vrij en je wil natuurlijk geen kringen op de commode of op de vloer. En ook belangrijk: buiten het bereik van kleine kinderen.