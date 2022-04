Wat je wel en niet moet doen als nieuwe stiefouder: ‘De kordate, strenge aanpak is dodelijk’

Toen Patricia Papernow zelf haar gezinsleven begon was dat niet met haar eigen kinderen. ,,In 1979 werd ik stiefmoeder. Mijn gezin was dus een nieuw samengesteld gezin. Die ervaring was zo aangrijped dat ik beloot om er promotieonderzoek naar te doen. Mijn stiefkinderen waren 5 en 9 jaar toen ik ze leerde kennen, en 9 en 13 jaar toen ik mijn thesis schreef. Tien jaar later ontmoette ik mijn tweede man en was ik dé expert op het gebied van stieffamilies, al had ik het er soms nog steeds moeilijk mee.”