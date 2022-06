Wat kan een osteopaat, acupuncturist of haptonoom doen aan je zwangerschapskwalen?

,,We adviseren regelmatig alternatieve geneeswijzen voor zwangeren, maar vertellen er altijd bij dat er een gebrek is aan wetenschappelijk bewijs voor de werking ervan”, zegt Petra ter Veer, verloskundige bij Verloskundigen aan de Schie. Dat is ook het standpunt van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Voorzitter van de stichting en gynaecoloog Hans Vemer vult aan dat niet-reguliere behandelingen als acupunctuur, osteopathie en chiropractie geen wetenschappelijk bewezen therapeutisch effect hebben, en dus als kwakzalverij worden beschouwd.

,,Met name acupunctuur wordt nog wel eens aangeraden om een baby in stuitligging te keren, of om de bevalling op te wekken. Maar daarvoor is geen bewezen effect. Als de bevalling wel op gang komt is dat puur toeval, maar wordt het door de behandelaar toegeschreven aan de behandeling’’.

Hoewel wetenschappelijk bewijs ontbreekt, ziet acupuncturist Daniela Pontes dat zwangere vrouwen baat hebben bij een behandeling. ,,Bijvoorbeeld bij migraine, rugpijn en misselijkheid.’’ Een behandeling is compleet veilig als je naar een gecertificeerd acupuncturist gaat die lid is van de beroepsvereniging. Helemaal mooi is het als die gespecialiseerd is in zwangere vrouwen, zegt Pontes. De acupuncturist moet namelijk precies weten waar de ‘verboden punten’ zitten, want die kunnen een bevalling op gang brengen, en dat wil je niet te vroeg in de zwangerschap. Je zult ook zeker geen acupunctuurnaalden in je buik krijgen, vertelt Pontes.

Ondanks smeren, hoedjes en UV-shirtjes tóch een verbrande baby? Lees op Ouders van Nu wat je kunt doen.

Osteopathie: zachte handbewegingen

,,Dat behandelingen als acupunctuur als alternatief worden gezien, maakt het niet negatief. Het is juist goed dat zwangeren een veilig en natuurlijk alternatief hebben in plaats van gelijk een paracetamol te nemen. Hetzelfde geldt voor osteopathie: dat kan absoluut geen kwaad en is net als acupunctuur ook geschikt bij een gecompliceerde zwangerschap”, zegt Gea Reussing, verloskundige bij Verloskundigenpraktijk NOP in Emmeloord.

Een osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van een klacht en ziet daarbij het lichaam als een geheel. ,,We zoeken blokkades in het lichaam en behandelen met hele zachte handbewegingen. Hierbij kijken we naar botten, gewrichten en spieren. Bij de zwangere buik komen we niet. Iedere osteopaat moet zich houden aan strenge richtlijnen vanuit de beroepsvereniging om de veiligheid te waarborgen”, zegt osteopaat Tim van Til van Puur Osteopathie. Ook verloskundige en bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) Berteld Kok meent dat deze geneeswijzen veilig zijn. Zij zegt daarbij dat de KNOV geen richtlijnen, cijfers of onderzoeksresultaten heeft over alternatieve geneeswijzen tijdens de zwangerschap. ,,Het is de vrijheid van iedere zwangere om te kiezen voor een dergelijke behandeling, en de keus van iedere verloskundige het al dan niet aan te raden’’.

Quote Het kan dat de positieve effecten bij zwanger­schaps­klach­ten ervaren worden door het placebo-ef­fect, want ons brein is in staat ons te beïnvloe­den als we ergens heilig in geloven Gea Reussing, Verloskundige

Placebo-effect is ook een effect

Voor pasgeboren baby’s die een erg snelle of heftige geboorte hebben gehad kan osteopathie zinvol zijn, zegt Reussing. ,,Baby’s kunnen tijdens de geboorte veel druk op het hoofdje krijgen en daardoor huilerig worden. Na een behandeling bij een osteopaat zie ik altijd veel vooruitgang. Zelf heb ik ook een training in haptonomie gevolgd, waarbij er met de platte hand bewust contact wordt gemaakt met de ongeboren baby. Hierbij gaat het dus meer om de emotionele verbinding met het kind”. Technieken van deze geneeswijzen moeten altijd door de juiste professional worden ingezet, zegt Reussing. ,,Het kan dat de positieve effecten bij zwangerschapsklachten ervaren worden door het placebo-effect, want ons brein is in staat ons te beïnvloeden als we ergens heilig in geloven. Zolang er geen bewezen schade is als gevolg van alternatieve geneeswijzen mogen zwangeren van mij gerust naar een osteopaat of acupuncturist gaan”.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.