Weer naar school: ‘Wees in eerste schoolweek niet te streng’

Twee is niet langer de norm, deze stellen kozen voor drie kinderen: ‘We zijn nu écht compleet’

7 augustus Steeds meer Utrechters kiezen voor een gezin met drie kinderen. De afgelopen twintig jaar is het aantal ‘grote’ huishoudens bijna verdubbeld. Opvallend, want landelijk gezien is er juist een daling in het aantal gezinnen met meer dan twee kinderen. Floor en Niels Bos zijn zo'n stel met drie kinderen: ,,We hadden het gevoel dat het nog niet klaar was.”