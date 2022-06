Ze lieten álles achter, nu varen Erik en Elja met hun jonge kinderen de wereld over: ‘Het is eigenlijk heel gewoon’

Je kind showen op je socials? ‘Het is gewild materiaal voor criminelen’

Trots een onschuldige foto van je kind op social media plaatsen: dat zou moeten kunnen. Helaas kunnen kinderfoto's makkelijk in een kinderpornonetwerk terechtkomen, weet het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Zelfs als enkel het gezichtje van je kind zichtbaar is. Daarnaast ontneem je je kind de mogelijkheid om zelf te kiezen of hij op het internet geplaatst wil worden, vinden deze experts.

17 mei