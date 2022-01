Zelfs de receptioniste staat machteloos tegenover het geweld van deze kinderen

Bevallen op Eerste Kerstdag, leuk of niet? 'Verjaarda­gen zijn een drama'

Je zult maar bevallen met Kerstmis, of op nieuwjaarsdag. Ben jij eind december of begin januari uitgerekend, dan kan dat zomaar gebeuren. Word je daar lichtelijk nerveus van? Volgens verloskundige Marije Hartong is dat nergens voor nodig.

