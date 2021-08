Zusjes komen op straat na overlijden moeder: ‘Geen sprake van menselijke maat’

Video Het kind van Brenda is non-bi­nair: ‘We hebben afgespro­ken dat ik er rustig aan mag wennen’

1 augustus De een durft het niet aan haar vriendinnen te vertellen, de ander maakt zich zorgen over de ellende die het kan geven, de derde voelde zich genoodzaakt van kerk te wisselen. Drie moeders over het moment dat hun kind uit de kast kwam als homoseksueel of transgender. ‘Dat mijn zoon nu een vrouw is, ik kan het niet bevatten.’