Acteur Rick Paul van Mulligen: ‘Die ene keer botox was te heftig’

Hemd van het lijf Jacqueline Blom (61): ‘Word niet zo snel zichtbaar oud, ben blij met mijn lichaam’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Jacqueline Blom heeft baat bij meditatie en is blij dat ze niet zichtbaar ouder wordt. ‘Maar een peeling of een ooglift sluit ik niet uit.’