Als ivf niet werkt: ‘Waardeloze baarmoeder, you had one job!’

Isala en Saxenburgh krijgen meer patiënten uit Drenthe nu spoedeisen­de hulp in Hoogeveen stopt

10 januari Isala in Meppel en Zwolle en Saxenburgh Groep in Hardenberg verwachten een toename van het aantal patiënten uit Drenthe nu de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) in Stadskanaal en Hoogeveen begin april sluiten.