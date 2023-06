Als je tegen iemand schreeuwt, is dat dan ook al grensoverschrijdend gedrag?

In deze rubriek beantwoorden onze deskundigen elke week een lezersvraag over relaties, gezondheid, voeding en andere onderwerpen.

Bij fysiek grensoverschrijdend gedrag kun je denken aan gedrag van iemand die dreigend dicht bij je komt staan, die je ongewenst intiem aanraakt, discrimineert, slaat et cetera. Voorbeelden van verbaal grensoverschrijdend gedrag zijn onder meer ongepaste grappen, seksueel getinte, vernederende of bedreigende opmerkingen, schelden maar zeker ook schreeuwen .

Vaak is er sprake van een machtsverhouding, zoals tussen een leidinggevende en een werknemer, en een gedragspatroon dat herhaaldelijk plaatsvindt. Het komt zowel online als offline vaker voor dan we denken. Uit onderzoek op de werkvloer alleen al blijkt dat 20 procent van de mensen met grensoverschrijdend gedrag te maken heeft .

Als je één keer uit je slof schiet, valt erover te twisten of dit grensover­schrij­dend gedrag is

Als je één keer uit je slof schiet en tegen iemand schreeuwt, je daar vervolgens spijt van hebt, je oprechte verontschuldiging aanbiedt en het vervolgens nooit meer doet, dan valt erover te twisten of er nu wel of geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De kans is dan namelijk klein dat de ander erdoor beschadigd is of blijft. Als er herhaaldelijk wordt geschreeuwd, dan kan dit voor de ander heel problematisch zijn.