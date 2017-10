Alzheimer-show levert 8900 nieuwe donateurs op

We Stoppen! Silvia (31) stopt na 18 jaar met roken

24 september Tijdens de actie We Stoppen! gaan vijftig Nederlanders van 1 tot en met 5 oktober een uniek sociaal experiment aan. Het doel? Afrekenen met hun hardnekkige rookverslaving. Ook sales-medewerker Silvia Barmentlo (31) doet mee. Zij rookt een pakje per dag. ,,Roken is voor mij een ontspanningsmomentje. Ik trek me dan even terug uit het dagelijks leven.''