Amerikaanse waakhond waarschuwt in tweet voor ‘coronamedicijn’: ‘Je bent geen paard’

Ivermectine wordt voornamelijk gebruikt bij het voorkomen of behandelen van parasieten bij dieren. ‘De FDA heeft verschillende meldingen ontvangen over patiënten die medische hulp nodig hadden en in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, nadat ze ivermectine hadden gebruikt bedoeld voor paarden’, schrijft de organisatie, de Amerikaanse tegenhanger van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, op haar site . De FDA (voluit de Food and Drug Administration) benadrukt nog maar eens dat ivermectine niet is goedgekeurd voor het behandelen of voorkomen van Covid-19 bij mensen, hoewel er wel onderzoek naar wordt gedaan.

Het middel wordt wel al door mensen gebruikt, maar dan in heel specifieke doseringen bij de bestrijding van parasitaire wormen of - extern - bij de behandeling van hoofdluis of bepaalde huidaandoeningen, zoals schurft. ‘Ivermectine is geen middel om virussen te behandelen.’



Medicatie voor dieren bevat een andere dosering van de werkzame stoffen en kan dus gevaarlijk zijn. ‘Gebruik nooit zelf medicijnen voor dieren’, luidt daarom de waarschuwing van de FDA.



In maart van dit jaar startte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in ons land een onderzoek naar een groep huisartsen die ondanks eerdere waarschuwingen coronapatiënten het middel bleven voorschreven, net als een ander middel waarvan de werking niet bewezen is, het antimalariamiddel hydroxychloroquine.