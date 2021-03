André van Duin: ‘In het toilet kijken heeft me gered, alles doet het nu weer’

Van Duin wordt dit jaar door de Maag Lever Darm Stichting en de Stichting Darmkanker naar voren geschoven als ambassadeur voor de Darmkankermaand die vandaag begint. Hij is immers ervaringsdeskundige; vorig jaar werd bij hem darmkanker ontdekt; of beter gezegd: hij kwam er zelf achter. ,,Ze vroegen me vanwege mijn uitspraak ‘Je moet eens wat vaker achterom kijken’ die ik op televisie deed toen ik vertelde over mijn darmkanker. In het toilet kijken heeft mijn leven gered. Ik zag een plasje bloed drijven. Hé, dat klopt niet, dacht ik. Nu is er wel vaker een aambeitje of een adertje dat springt, maar de volgende dag was het weer. Op de derde dag ben ik maar naar de huisarts gegaan die me meteen doorverwees voor een darmonderzoek. Toen werd die tumor in mijn dikke darm ontdekt.’’