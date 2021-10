Anne-Felice (13) had bocht van 80 graden in ruggengraat, maar moest wachten op operatie

Verliefde Claudia en Ben hebben dezelfde slopende ziekte: ‘We leven eigenlijk al niet meer’

11 oktober Ze hadden allebei grootse plannen met het leven: Claudia van der Waal (30) en haar man Ben (36) uit Zwijndrecht. Maar de slopende ziekte MS smoorde die al in de kiem. Een risicovolle stamceltransplantatie is hun laatste strohalm. ,,Mensen zeggen: weet je dat je daarvan dood kan gaan? Maar we leven nu eigenlijk al niet meer, we overleven alleen nog maar.”