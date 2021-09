Anneke helpt Nel haar laatste dagen door: zo ziet het leven van een palliatieve vrijwilliger eruit

GezondHoe begeleidt je iemand die stervende is? Vrijwilliger Anneke Korrel (73) staat klaar voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Soms bouwt ze daar een goede band mee op, zoals met Nel Wijsen (87). ,,Ze is een heel bijzonder mens.”

,,Ik kan nu al niet meer zonder Anneke,” zegt Nel Wijsen glimlachend. De twee zitten aan de keukentafel met een kopje koffie. Zoals altijd: eerst even bijpraten. Anneke Korrel uit Den Bosch is vrijwilliger bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) ’s-Hertogenbosch en ondersteunt mensen in de laatste levensfase. De Vlijmense Nel heeft de longziekte COPD en krijgt sinds een tijdje hulp van Anneke. Nel: ,,Ik weet dat ik doodga, maar het kan nog wel een tijdje duren.”

De longverpleegkundige van Vivent had Nel getipt over de VPTZ. Dat het misschien wel wat voor haar was om met iemand te praten over haar situatie. ,,Ik ken Anneke pas anderhalve maand, maar het voelt alsof we elkaar al jaren kennen.”

Praten, luisteren en ondersteunen

Anneke: ,,Wij zijn vrijwilligers die niet komen om te werken, maar om te praten, luisteren en te ondersteunen. Er gewoon zijn. Of het nou bedlegerige mensen zijn die genoeg hebben aan het vasthouden van je hand of mensen als Nel die vooral behoefte hebben aan een goed gesprek.”

Quote Nel durft over alles te praten, over zichzelf, maar ook over doodgaan Anneke Korrel

,,Een klik is niet noodzakelijk, maar wel heel fijn,” vertelt Anneke. Bij Nel zit dat wel snor hoor. ,,Toen ik voor de eerste keer binnenkwam, voelde het gelijk goed. Dat is voor ons als vrijwilliger natuurlijk heel mooi.”

Gedichten voorlezen

Anneke en Nel lezen elkaar gedichten voor, lopen buiten een rondje of gaan de natuur in. Anneke: ,,Zo hadden we het laatst over de mooie bloemen die nu overal in de berm groeien. Daar waren we allebei zo enthousiast over, dat we op pad zijn gegaan. Daar stonden we dan, naast de weg bloemen te plukken. Waarom niet, toch Nel? Toen ik naar huis ging, zei Nel dat ik de bloemen maar mee moest nemen om thuis in een vaasje te zetten. Hoe leuk is dat? Ik doe vrijwilligerswerk, maar haal er ook veel voldoening uit.”

Anneke vindt Nel een bijzonder mens, zegt ze. ,,Wat ik zo aan haar waardeer is dat ze over alles durft te praten. Over zichzelf, maar ook over doodgaan. Ook al is dat soms een lastig onderwerp. Ik kom vaak bij mensen die er helemaal niet over willen praten. Dat zie je vooral bij de oudere generatie. Nel is heel modern daarin. Ik vind het heel knap dat ze zich zo openstelt.”

Psychiatrie

Anneke werkt al negen jaar bij VPTZ ’s-Hertogenbosch. ,,Ik werkte hiervoor in de psychiatrie als activiteitenbegeleider. Maakte weleens mee dat iemand in die laatste fase zat, maar dan was er vanuit ons, vanwege het personeelstekort, geen ruimte om diegene daar dan individueel in te begeleiden. Dat vond ik altijd heel verdrietig.”

Quote Ik vind het fijn een band op te bouwen met mensen die nog een tijdje hebben Anneke Korrel

Ze vervolgt: ,,Toen bedacht ik me al: als ik met pensioen ga, wil ik als vrijwilliger bij VPTZ aan de slag. Een achtergrond in de zorg is trouwens helemaal niet nodig hoor. De organisatie heeft vrijwilligers uit alle hoeken en begeleidt ze goed. Zo volgen we ook allerlei trainingen en is er dag en nacht iemand beschikbaar als je een vraag of probleem hebt.”

Anneke biedt graag ondersteuning aan mensen die nog een tijdje te leven hebben. ,,Alle vrijwilligers kunnen daar hun voorkeur in uitspreken. Ik vind het juist fijn om nog een band op te bouwen met iemand, andere mensen kiezen liever voor een kortere relatie. Je gaat je toch hechten aan iemand.” Nel knikt: ,,Onze band voelt voor mij als een vriendschap.”

Energie

Anneke: ,,Ik blijf het een voorrecht vinden om zoveel mensen te mogen ontmoeten. Om zo dichtbij te mogen komen, vooral bij het laatste stukje van hun leven, heel bijzonder. Ik krijg er energie van om een cliënt zo te kunnen steunen. Maar soms is het ook moeilijk hoor, als iemand gaat overlijden. Dan moet je toch professioneel blijven en er voor de cliënt en familieleden zijn.”

‘Jij mag blijven’

Nel zit in die laatste fase van haar leven. Als de vraag wordt gesteld hoe dat is, worden haar ogen waterig. ,,Dat is best heel moeilijk, natuurlijk. Maar het is nog niet zover. Kijk, nu sla ik alweer dicht.” Anneke: ,,Dat is ook niet erg, het is heel normaal om dat moeilijk te vinden.” Nel: ,,Anneke leest mensen heel goed, dat zie ik echt als een gave. Ik zei na twee weken al: Anneke, jij mag blijven!”

Nel en Anneke blijven elkaar voorlopig nog eens in de twee weken zien. Nel: ,,Mijn dochter woont in Roosendaal en zei laatst: Als het zover is, dan blijf ik bij jou. Toen zei ik: Ja, maar Anneke ook. Ik heb haar graag bij me.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.