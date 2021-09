Annelies liep hersenletsel op bij fietsongeluk, Irene verpleegde haar. Nu zamelen ze geld in voor betere nazorg

Hoe is het nu met? Faith werd op haar 18e al piloot, maar verloor deze droombaan: ‘Bid elke dag dat ik weer mag vliegen’

14:00 Faith Boegheim (38) is pilote, een vak dat ze leerde in Zuid-Afrika. Zes jaar geleden vertrok ze daar vanwege de onveilige situatie in het land en pakte ze in Gouda de draad op. Totdat ze vorig jaar door corona haar baan verloor. ,,Ik bid elke dag dat ik weer mag vliegen.”