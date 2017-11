Anti-katerpil van geneeskundestudent Niels is groot succes

,,Deze drukte hadden we niet voorzien.'' Niels Pesser is geneeskundestudent aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Samen met zijn vader, die apotheker is, ontwikkelde Pesser de anti-katerpil Zober!. Na een hoop media-aandacht is de verkoop nu al moeilijk bij te houden.