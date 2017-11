Apothekers boos over meegeven van berg pillen

De apothekers die aan de bel trekken bij deze krant willen anoniem blijven, uit vrees voor represailles van de zorgverzekeraar. Dat is beslist niet aan de orde, reageert woordvoerder Christine Rompa van Zilveren Kruis. Het nieuwe contract is volgens de zorgverzekeraar bedoeld voor de groep patiënten die al jaren zonder problemen dezelfde medicatie slikken en alleen in de apotheek komen om hun pillen op te pikken. Voor elk medicijn dat de patiënt ophaalt wordt nu zo’n zes euro, een vergoeding voor medicatiebegeleiding, in rekening gebracht. ,,Dat gaat bij de meeste patiënten van het eigen risico af. Wanneer je nog maar één keer per jaar naar de apotheek hoeft, kan dat veel geld schelen,” zegt Rompa.



Apothekersorganisatie KNMP is in gesprek met Zilveren Kruis over het contract, dat 1 januari ingaat. ,,We maken ons zorgen. We verliezen de patiënt straks veel te lang uit het oog,” reageert directeur Léon Tinke. ,,Het is niet voor niets dat we bij nieuwe medicatie maar een voorraad van twee weken meegeven. Daarmee houden we in de gaten of het werkt. Ook daarna blijft goede begeleiding nodig.”