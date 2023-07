Arts over botontkalking: ‘Mensen denken onterecht dat broze botten horen bij het ouder worden’

Na zwaar fietsonge­val is oud-minister Dekker nu ziekenhuis­be­stuur­der: ‘Zit ook weer op de fiets’

Na een ernstig fietsongeval belandde oud-minister Sander Dekker een jaar geleden met vijftien botbreuken en hoofdletsel in het ziekenhuis. Die ervaring als patiënt gaf de VVD’er het laatste zetje om zélf in de zorg aan de slag te gaan. Als kersvers bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam voelt Dekker de druk om voor iedereen net zulke goede zorg te leveren als die hij heeft ervaren. ,,Ze hebben me bijna moeten uitdeuken.”