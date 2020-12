Bang voor een eenzame kerst? Zeg ‘ja’ tegen wat wél op je pad komt

'Vooruit­zich­ten bij uitgezaai­de kanker amper verbeterd in tien jaar tijd’

5 oktober In de behandeling van kanker is het afgelopen decennium weinig vooruitgang geboekt als de kanker is uitgezaaid. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) meldt in een nieuw rapport dat de helft van de mensen bij wie de kanker bij de diagnose al is uitgezaaid, slechts zes maanden of korter leeft. Dat is één maand langer dan tien jaar geleden.