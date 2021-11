Beschermt een derde vaccin je meer dan dat antistoffen dat doen?

Bescherming derde vaccin vs. antistoffen

Robin Peeters, afdelingshoofd Inwendige Geneeskunde en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging, vertelt dat zowel de effectiviteit van een vaccin als de effectiviteit van antistoffen afneemt. ,,Het idee dat wanneer je corona hebt gehad je beschermt bent voor het virus in de toekomst, is daarom achterhaald.”

Gezondheidsrisico's coronavaccin

Verder vroeg Jan Baan zich af welke gezondheidsrisico’s er kleven aan het vaccin. Hij stelt dat er volgens cijfers al 28.000 doden door het vaccin zouden zijn gevallen in Europa. Die cijfers kloppen niet, volgens Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker bij het Erasmus MC. ,,In de databases die in Europa worden bijgehouden wordt ieder overlijden na vaccinatie geteld. Daar kan wel enige tijd overheen gaan en pas na maanden plaatsvinden. Omdat we in alle landen begonnen zijn met het vaccineren van de oudste inwoners, is het logisch dat er veel overlijdens zijn gemeld.” Ook iemand van 95 die maanden na een coronavaccinatie komt te overlijden, telt mee voor de overlijdenscijfers, zelfs als er geen relatie bestaat tussen het overlijden en het vaccin.”