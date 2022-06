Bevallen in Schiedams ziekenhuis kan binnenkort niet meer, nu vrezen ze voor bermbaby’s

Deze artsen helpen vrouwen na volledige uitscheu­ring bij bevalling: ‘Hier komen de emoties los’

Een volledige uitscheuring tijdens de bevalling: het is een onderwerp waar vrouwen die het is overkomen doorgaans niet graag over praten. Dat, terwijl de klachten na een totaalruptuur, zoals een volledige inscheuring heet, heel vervelend kunnen zijn. Gynaecoloog Anne-Marie Roos en maag- darm- en leverarts (MDL) Rachel West van Franciscus Gasthuis & Vlietland bieden met hun gezamenlijke spreekuur een luisterend oor.

22 juni