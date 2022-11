Bezorgdheid rond gehoorschade dringt door in lokale politiek: eerste gemeente komt in actie

De bezorgdheid die de afgelopen maanden is ontstaan rondom gehoorschade bij jongeren is nu ook doorgedrongen tot de lokale politiek. De gemeente Leeuwarden stapt - voor zover bekend als eerste gemeente van Nederland - openlijk naar voren en stelt dat meer gedaan moet worden om de risico’s van gehoorschade te beperken.

De aanpak van gehoorschade kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via voorlichting, gehoortesten en zwaardere geluidseisen, zo laten burgemeesters en wethouders weten na vragen van de ChristenUnie. Die partij maakt zich zorgen nadat artsen en audiologen bij het AD alarm sloegen over gehoorproblemen door bijvoorbeeld te harde muziek.

De risico’s van gehoorschade krijgen volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid een prominentere plek in het gezondheidsbeleid van Leeuwarden, bevestigt het College. B en W ‘zullen verkennen of en zo ja op welke wijze eisen gesteld kunnen worden bij evenementen om gehoorschade te beperken’, valt te lezen.

Hardere eisen

Bij de vergunningen van die evenementen kan Leeuwarden hardere eisen stellen rond het voorkomen van gehoorschade, bijvoorbeeld door het (gratis) verstrekken van oordoppen te verplichten. Daarover gaat de gemeente ook in gesprek met de plaatselijke horeca. ,,We zullen dit onderwerp agenderen voor het horeca-overleg met KHN-afdeling Leeuwarden in de eerste helft van november.” KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de branchevereniging voor horeca.

In Leeuwarden zijn ze verder bereid om het gevaar van gehoorbeschadiging extra onder de aandacht te brengen bij jongeren. ‘We zijn voornemens om te onderzoeken of het huidige aanbod wat betreft voorlichting voldoende is of dat er aanvullende interventies nodig zijn’, stelt de gemeente. Scholen krijgen over dit onderwerp overigens al ondersteuning van de GGD. ‘Verpleegkundigen van Jeugdgezondheidszorg kunnen op verzoek een extra gehoortest afnemen in het voortgezet onderwijs’, aldus de gemeente.

Landelijke maatregelen?

In de tussentijd denkt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) erover na om landelijk strengere regels in te voeren. Daarbij wordt gedacht aan het verlagen van het maximaal toegestane geluidsniveau op festivals. Hij overweegt ook de gehoorscreening op basisscholen uit te breiden. Voordat hij besluiten neemt, wacht de staatssecretaris eerst het advies van de Gezondheidsraad af. Dat wordt eind deze maand verwacht. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid wordt al jaren ingezet op preventie van gehoorschade, maar er moet meer gebeuren, vindt Van Ooijen.

Op verzoek van de bewindsman komt de Gezondheidsraad met een advies over het maximeren van het geluidsniveau op 100 decibel (Db) op festivals, in bioscopen en op sportscholen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geadviseerd dit als maximum te hanteren. In Nederland geldt nu een maximum van 103 Db.

Daarnaast brengt de Gezondheidsraad een advies uit over de mogelijkheden om een wettelijke zorgplicht in te stellen voor organisatoren van (muziek-)festivals ter bescherming van hun bezoekers. De Gezondheidsraad kijkt ook naar andere mogelijkheden om via landelijke maatregelen gehoorschade te voorkomen. Nu kan gehoorschade ook ontstaan bij het luisteren naar te harde muziek via de smartphone of andere ‘persoonlijke muziekspelers’, zegt de woordvoerder van Van Ooijen.

