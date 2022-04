Bijna alle shampoos en crèmes bevatten microplastics, en via het doucheputje komen ze in de natuur

De actiegroep vroeg via een app aan mensen om de ingrediëntenlijst van hun verzorgingsproducten in te sturen. Op die manier werden 7704 cosmetica- en verzorgingsproducten, van de tien populairste merken in Europa zoals L’Oréal Paris, Garnier en Nivea, onderzocht. Van die producten bleek 87 procent microplastics te bevatten. Ruim 400.000 mensen hebben de app gedownload. Volgens de actiegroep zijn producenten niet transparant genoeg over het gebruik van de plastic deeltjes.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam meldden twee weken geleden dat voor het eerst microplastics zijn aangetoond in het bloed van mensen. De wetenschappers onderzochten bloedmonsters van 22 anonieme gezonde volwassen donoren. Bij 17 van hen werden bouwstenen van plastic in het bloed gevonden.

Afbraakplastic

,,Het is belangrijk dat meer onderzoek gedaan wordt zowel naar de blootstelling als naar de effecten’’, zegt Majorie van Duursen, hoogleraar toxicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens haar wordt de omvang van de microplastic-vervuiling steeds duidelijker. Waar de microplastics in ons bloed precies vandaan komen, is niet bekend. ,,Cosmetica kan een oorzaak zijn, maar ook andere routes bijvoorbeeld zijn mogelijk. Bijvoorbeeld via verpakkingsmaterialen van eten of afbraakplastic in het milieu.’’

Het is volgens de hoogleraar onwaarschijnlijk dat grote microplastics via de huid het lichaam binnendringen, maar kleinere (nano)plastics of vloeibare microplastics kunnen dat misschien wel. Ze zitten niet alleen in cosmetica, maar ook in de lucht, in ons eten, in drinkwater, en op onze kleding.

Gezondheidsschade

,,Ons immuunsysteem ziet microplastics als binnendringers, dus zal proberen dit op te ruimen. Ook kunnen microplastics door cellen worden opgenomen. In hoeverre dat leidt tot gezondheidsschade moeten we verder onderzoeken.’’

Volgens Van Duursen maken producenten gebruik van de plastic deeltjes om zalven, crèmes, shampoos en scrubs smeerbaarder, glimmender of stroperig te maken. Via het doucheputje komen ze via het riool in rivieren en de oceaan terecht. Eenmaal in de natuur, worden ze alsnog onderdeel van de plasticsoep in de oceaan, waar zich de afgelopen decennia een enorme hoeveelheid zwerfplastic heeft opgehoopt.

