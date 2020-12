Bijverzekeren voor bril of lenzen is meestal niet zo slim

Een bril of contactlenzen worden vrijwel nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Wil je toch een vergoeding, dan zal je dus een aanvullende verzekering moeten afsluiten. Maar is dat verstandig?

Nee, verzeker je niét aanvullend voor een bril of lenzen, zeggen verzekeringsexperts Sandra Mul van de Consumentenbond, Bas Knopperts van vergelijkingssite Independer en Suzanne Löwik van vergelijker Pricewise. De reden: je betaalt bijna altijd een hogere premie voor de aanvullende verzekering, dan dat je korting krijgt op je bril of lenzen.

Een aanvullende verzekering met vergoeding voor een bril kost al snel honderd euro per jaar. ,,Terwijl je vervolgens iedere drie jaar een vergoeding krijgt van ongeveer 150 euro voor je bril of lenzen’’, zegt Knopperts. ,,Tegen die tijd heb je al het dubbele aan premie betaald.’’

Ook fysiotherapie

Maar er zijn situaties waarbij zo’n aanvullende verzekering wel loont. Verwacht je naast een bril of lenzen bijvoorbeeld ook fysiotherapie nodig te hebben of gebruik te gaan maken van alternatieve geneeswijzen, dan kan zo’n aanvullend pakket juist wél voordeliger zijn omdat je dan ook gebruik maakt van andere zorg in dit pakket.

Quote Er zijn verzekerin­gen waar je alleen een vergoeding krijgt als je een afwijking hebt die sterker is dan 1 of zelfs 6 dioptrie Sandra Mul, Consumentenbond

Sluit je zo’n aanvullend pakket af, kijk dan goed welke opticiens er door deze zorgverzekeraar gecontracteerd zijn en wat de voorwaarden zijn, waarschuwt Mul van de Consumentenbond. Sommige verzekeraars bieden iedere twee of drie jaar een vaste vergoeding. Die kan verschillen van 100, 150 tot zo’n 250 euro. Bij andere mag je een bril uit het (basis)assortiment uitzoeken. ,,Maar er zijn ook verzekeringen waar je alleen een vergoeding krijgt als je een afwijking hebt die sterker is dan 1 of zelfs 6 dioptrie’’, zegt Mul.

Knopperts kent een uitzondering: bij Ditzo kun je kiezen uit een briloptie van 3,75 euro per maand. Hierbij krijg je ieder jaar 100 euro korting op een enkelvoudige of multifocale bril met dunne glazen of zachte contactlenzen. Die korting geldt overigens alleen bij de opticiens Pearle en Eye Wish. ,,Dan ben je dus wel goedkoper uit dan de premie die je betaalt’’, zegt Knopperts.

