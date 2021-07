Boa belt thuis aan voor controle quarantaine, boete kan oplopen tot 20.000 euro

Patricia kan dankzij haar redder hartstil­stand verwerken: ‘Ik was het vertrouwen in mijn lichaam kwijt’

2 juli Patricia Sinte Maartensdijk (46) uit Hendrik-Ido-Ambacht zat na haar hartstilstand vol vragen. Dankzij het project HartslagSamen kwam zij in contact met ambulanceverpleegkundige Kees Nieuwland, die bij haar reanimatie betrokken was. ,,Dit is belangrijk voor mijn verwerking.’’