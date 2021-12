Boukjes ziekte werd haar kracht: ‘Nog nooit zo vrouwelijk gevoeld, ook met een borst minder’

Bijna één op twee vrouwen krijgt ooit last van extreem haarver­lies: ‘De oplossing kost maar 1,50 per maand’

Kaalheid wordt gezien als een typisch mannenprobleem, maar toch krijgt ook bijna de helft van de vrouwen vroeg of laat met extreme haaruitval te maken. ,,Dat is in de meeste gevallen makkelijk op te lossen”, zegt gynaecoloog Herman Depypere. ,,En dat hoeft niet met peperdure middeltjes te zijn.”

5 december