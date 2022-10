Eva Breda over de generatie met de meeste psychische klachten en de kleinste financiële buffer

ColumnOnze mentale gezondheid is er nog nooit zo slecht aan toe geweest. Eva Breda, ook journalist voor Libelle , onderzoekt in haar columns hoe dat beter kan. Deze week: wat betekent financiële stress voor twintigers?

Misschien heb je hem wel gezien op Instagram: de ‘ik versus mijn ouders’-meme. In deze minicartoon worden millennials gekscherend vergeleken met hun ouders toen zij dezelfde leeftijd hadden. Je ziet hun ouders als 28-jarigen een huis kopen terwijl de 28-jarige millennial, afgebeeld naast een brood en een pak melk, zegt: ‘I will never financially recover from this’. Je ziet ouders die op hun 25e de financiële basis hadden om een kind te krijgen, daarnaast een millennial die net aan de financiële verantwoordelijkheid voor een kamerplant kan dragen. Ach ja, we lachen er maar om. Als een millennial met kiespijn. En een studieschuld. En een dikke gasrekening.

Inderdaad: de vroege Gen Z’er of late millennial - laten we ze samenvatten als twintigers - staat er financieel niet lekker voor. En ik hoor daarbij. Net als de rest van Nederland krijgen we te maken met inflatie en stijgende gasprijzen. Maar de twintiger bevindt zich in een unieke en benarde positie: het is de generatie die per vierkante meter woonoppervlak de meeste huur betaalt, die gemiddeld gezien de hoogste (studie)schulden maar de kleinste financiële buffer heeft en die zich relatief nog het laagst in de salarisschalen bevindt. Daarbij komt dat nog studerende twintigers vaak niet in aanmerking komen voor financiële tegemoetkomingen, zoals de energietoeslag.

Wankelende mentale gezondheid

We weten dat dit óók de generatie is met de meeste psychische klachten zoals burn-outs, angsten en depressies. Maar in tegenstelling tot de beloofde preventieve acties, kwam de overheid deze week met een trap na: over de studielening - ooit beloofd als ‘goedkoopste lening ooit’ à 0 procent rente - moeten studenten toch rente gaan betalen. Om me heen zie ik leeftijdsgenoten: nóg gestresster, verdrietiger en wanhopiger dan ze al waren. Ik lees in de onderzoeken dat millennials steeds meer gaan drinken om de financiële stress aan te kunnen. En ik vrees: wordt dit de nekslag voor de al wankele mentale gezondheid van twintigers?

Quote Door hun financiële situatie moeten veel twintigers ook afscheid nemen van het leven dat ze hadden wíllen hebben en dat kan heel lastig zijn Sabine Klaver

Ik vroeg het psycholoog Sabine Klaver, die veel van die twintigers in haar behandelkamer tegenkomt. ,,Kortstondige financiële stress kán nuttig zijn”, vertelt zij. ,,Een korte piek van stress maakt je alert, waardoor je mogelijk met creatievere bespaarideeën komt dan zonder die stress.” Maar langdurige financiële stress gaat dat nut voorbij en dat kan wel zeker voor nog meer mentale problemen onder twintigers zorgen, volgens Klaver, zoals burn-outs en angststoornissen.

Afscheid nemen

,,Maar het gaat verder dan dat”, vertelt Klaver. ,,Door hun financiële situatie moeten veel twintigers ook afscheid nemen van het leven dat ze hadden wíllen hebben en dat kan heel lastig zijn. Tien jaar geleden hebben ze misschien wel gedroomd dat ze op dit punt van hun leven iets zouden opbouwen, net als hun ouders: een koophuis, een gezin.”

Quote Twintigers staan door hun financiële positie wel vast in het leven Sabine Klaver

Maar dat blijkt voor velen nog niet mogelijk. In plaats daarvan moeten veel twintigers nu bijvoorbeeld langer samenwonen met leeftijdsgenoten, terwijl ze allang werken en een eigen huis willen. ,,Natuurlijk hebben zij niet de stress en verantwoordelijkheden van een alleenstaande ouder met financiële problemen”, nuanceert Klaver. ,,Maar twintigers staan door hun financiële positie wel vast in het leven.”

Geen snelle oplossing

Een snelle oplossing voor deze benarde financiële positie is er niet, maar je kunt er wel beter mee leren omgaan. Volgens Klaver is het vooral belangrijk om je verdriet, stress en teleurstelling te erkennen. ,,We hebben het over een generatie die vaak wordt gezien als sneeuwvlokjes. ‘Ach, zeur niet. Weet je hoe moeilijk wíj het hadden?’, wordt door generaties boven hen vaak tegen ze gezegd.”

Maar daardoor denken veel twintigers dat hun emoties er niet mogen zijn en kroppen ze het op. En juist dát kan op den duur mentale klachten verergeren. Klaver: ,,Zeg niet steeds tegen jezelf dat je je niet aan moet stellen en dat het altijd erger kan. Vaak kun je je emoties er beter uit laten. Dat ruimt op en zo houd je weer ruimte over om proactief je financiën aan te pakken.”

